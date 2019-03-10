Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz Karşıtı Bir Terör Koridorunun Oluşturulmasına Fırsat Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz Karşıtı Bir Terör Koridorunun Oluşturulmasına Fırsat Vermeyeceğiz"

1 saat önce

- AK Parti'nin İskenderun mitingi Mitin alanındaki vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği...

- AK Parti'nin İskenderun mitingi
Mitin alanındaki vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:29 Kaynak: AA

İskenderun, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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