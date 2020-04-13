Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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