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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:54 Kaynak: AA
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