Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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