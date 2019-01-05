Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Yatırım Ortamı Bakımından Halen Dünyadaki En Liberal, En Güvenli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Yatırım Ortamı Bakımından Halen Dünyadaki En Liberal, En Güvenli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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