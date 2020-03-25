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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:13 Kaynak: İHA
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