Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Bundan Sonraki Seçimler 2023 Yılının Haziran Ayında Olacaktır."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde bundan sonraki seçimler 2023 yılının Haziran ayında olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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