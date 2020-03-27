Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"

-"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"

-"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımız da bireysel tedbirleri alacak"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.