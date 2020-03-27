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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" -"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir" -"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır"
-"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir"
-"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımız da bireysel tedbirleri alacak"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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