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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz."
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