Törenin yapıldığı alan

Törene katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Gezi'den sonra yaşanan hiçbir hadise tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır. Hepsinin gerisinde bir senaryo, tuzak vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah bundan sonra yine eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Varsa bizimle eser, proje konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz."