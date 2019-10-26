Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya."

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verildi! Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:51:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]