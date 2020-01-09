Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı."

Recep Tayyip Erdoğan, Memur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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