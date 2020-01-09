Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:41 Kaynak: AA
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