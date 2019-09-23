Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük."
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük."
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