Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük" - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Rusya, Usame bin Ladin oyuncağı satışa çıkaran mağaza yetkililerine soruşturma başlattı