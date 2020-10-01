Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."
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