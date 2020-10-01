Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun,... - Son Dakika

Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti