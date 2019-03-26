Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki Tüm Kesimler Gibi Kürt Kardeşlerimizin Hem Geri Kalmışlık Hem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları, her türlü riski göze alarak kısa süre içerisinde hayata geçirdik."

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