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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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