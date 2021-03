Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan Sevrleri yırtıp atın - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şeref Holünde düzenlenen '100'üncü Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve özlemle anarak, sergiyi düzenleyenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Son bir asırda bu toprakların yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin başında, hiç şüphesiz İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vardır. İstiklal mücadelemizin ve ilim irfan geleneğimizin sembollerinden olan Mehmet Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Milletimize İstiklal Marşı gibi bağımsızlık beyannamesi kazandırmanın yanında Akif, yaşantısıyla duruşuyla Safahat gibi hala aşılamamış eseriyle gerçek bir İslam münevveridir. Mehmet Akif, Türkçeyi harikulade kullanan en derin düşünceleri veciz ifadelerle buluşturan özel bir şairdir. Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire, şiiri de hayata tıpkı bir nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız" dedi.

'DAYANIŞMAYI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın her okuyanın her anlayanın yüreğinde aynı hissiyatı ve coşkuyu doğuran bir hürriyet meşalesi olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz. Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır. Nitekim İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü olan 2021 senesi, meclisteki 5 siyasi partinin ortak teklifiyle 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi. Siyasi yelpazenin farklı kanatlarındaki tüm partiler, görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp bu teklife destek verdi. Bir asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan milli mutabakat, İstiklal Marşı'mız etrafında Yüce Meclisimizin çatısı altında bir kez daha tesis edildi. Güncel siyasetin tüm gerginliklerine rağmen İstiklal Marşı'mız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz. Türk siyaseti ve demokrasisi, ülkemizin ve milletimizin istikbali adına bu duruşu, çok kıymetli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.'BAYRAĞIMIZA CANIMIZ PAHASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'Erdoğan, "Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşı'mızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil'deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşı'na kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz. Terör paçavralarına selam duranlara inat, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. 'İSTİKLAL MARŞIMIZI ANLATMAK BOYNUMUZUN BORCU'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, sergi açılışında yaptığı konuşmada 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşımızı anlamak ve anlatmak elbette boynumuzun borcudur. Ezelden ebede akıp giden milli ve manevi varlığımızı, birikimimizi, zengin dil mirasımızı, on kıta ile adeta imbikten damıtarak milletimizin kimliğini inşa eden bu şaheseri tanımak aslında 'kendimizi ve mensubu olduğumuz bu aziz milleti tanımak' demektir. Bu bilinç ve inançla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılını kutluyor, ebediyete kadar dillerdeki ve gönüllerdeki varlığını koruyacağına inanıyorum. İstiklal Marşı'mızı, ülkemizin her okulunda, her resmi töreninde, bütün milli müsabakalarda bu milletin genci yaşlısı, kadını erkeğiyle hep birlikte yürekten ve coşkuyla ilelebet okumaya devam edeceğiz" dedi. Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.