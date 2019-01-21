Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize En Ufak Bir Saldırıda Bulunanlar Bunun Bedelini Çok Ağır...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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