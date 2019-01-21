Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize En Ufak Bir Saldırıda Bulunanlar Bunun Bedelini Çok Ağır...
1 saat önce
- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.
- TOBB Türkiye Ekonomi
Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemize en ufak bir saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:32 Kaynak: AA
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