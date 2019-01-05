Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize İnanan, Güvenen, Yatırım Yapan Hiç Kimse Allah'ın İzniyle Pişman...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı