Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize İnanan, Güvenen, Yatırım Yapan Hiç Kimse Allah'ın İzniyle Pişman...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine...
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:16 Kaynak: AA
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