Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize İnanan, Güvenen, Yatırım Yapan Hiç Kimse Allah'ın İzniyle Pişman...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize İnanan, Güvenen, Yatırım Yapan Hiç Kimse Allah'ın İzniyle Pişman...

41 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MANİSA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da, Pepsico fabrikasının açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:16 Kaynak: AA

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