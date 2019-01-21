Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Karşı Yeni Bataklık Haline Dönüşecek Bir Güvenli Bölge...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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