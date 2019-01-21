Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Karşı Yeni Bataklık Haline Dönüşecek Bir Güvenli Bölge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Karşı Yeni Bataklık Haline Dönüşecek Bir Güvenli Bölge...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

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