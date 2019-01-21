Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Karşı Yeni Bataklık Haline Dönüşecek Bir Güvenli Bölge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Karşı Yeni Bataklık Haline Dönüşecek Bir Güvenli Bölge...

1 saat önce

- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız."

Erdoğan: "Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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