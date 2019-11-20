Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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