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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir."
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