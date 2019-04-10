Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize Yapılan Bu İhanetin Peşini Asla Bırakmayacağız."
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:31 Kaynak: İHA
: "Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'yü kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz"
(İHA)
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