Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur."

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