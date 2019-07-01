Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:36 Kaynak: AA
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