Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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