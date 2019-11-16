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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize yönelik saldırıların, önümüze kurulan tuzakların, maruz kaldığımız haksız baskıların bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Ama şu gerçeği de herkes görüyor. Türkiye bu tür ucuz numaralarla tehditlerle baskılarla kuşatmalarla teslim olacak bir ülke değildir, bir millet değildir."
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