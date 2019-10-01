Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz."
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