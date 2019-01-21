Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi En Büyük 10 Ekonomi Arasına Sizlerle Birlikte Yükselteceğiz"
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve selamlaması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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