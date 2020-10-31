Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik"

-"Ülkemizi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz"

-"Ekonomimizi bir yandan korona virüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz"

-"40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk"

VAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van'da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.