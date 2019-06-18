Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi en yakın sizler bilirsiniz"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:16 Kaynak: AA
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