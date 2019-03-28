Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi Tökezletmek İçin El Ovuşturanlar Var, Onların Değirmenine Gönüllü...
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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