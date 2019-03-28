Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi Tökezletmek İçin El Ovuşturanlar Var, Onların Değirmenine Gönüllü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi Tökezletmek İçin El Ovuşturanlar Var, Onların Değirmenine Gönüllü...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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