Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve Milletimizi Hizmetlere Kavuşturmak İçin Gece Gündüz Çalışırken...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemizi ve milletimizi hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok saldırıya kimden maruz kaldık, en çok engeli kimden gördük biliyor musunuz? Evet, anamuhalefet partisi."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 Kaynak: AA
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