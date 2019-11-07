Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya." - ANKARA
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