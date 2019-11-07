Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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