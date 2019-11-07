Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."

Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan...

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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