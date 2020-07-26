Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yeni binasının açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:40
Kaynak: AA
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