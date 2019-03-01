Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Çukur Terörü ile Esir Alınmak İstendiği O Zorlu Günlerde,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Çukur Terörü ile Esir Alınmak İstendiği O Zorlu Günlerde,...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı. (2)

"Ülkemizin çukur terörü ile esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler istikrar dediniz. Teröre hayır dediniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:35 Kaynak: AA

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