Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Çukur Terörü ile Esir Alınmak İstendiği O Zorlu Günlerde,...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan'da düzenlediği mitinge katıldı. (2)



"Ülkemizin çukur terörü ile esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler istikrar dediniz. Teröre hayır dediniz.

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