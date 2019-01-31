Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi Şehirlerimiz İçin de Kısa, Orta ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi Şehirlerimiz İçin de Kısa, Orta ve...

1 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu, samimiyet ve gayretle, 'memleket işi gönül işi' diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: AA

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