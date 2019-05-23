Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. (1)
"Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip necip bir milletin evlatlarıyız, mensuplarıyız. Hamdolsun ki, Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşmasını artıran, ekmeğini muhtaçlarla paylaşan alicenap bir milletin evlatlarıyız"
"Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor. Paylaşılan her bir lokma ile vicdanlarımız arınıyor. Ramazan'ın gelişiyle beraber milletimizin birliği, kardeşliği de güçleniyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:02 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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