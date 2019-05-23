Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:02 Kaynak: AA
, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. (1)
"Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip necip bir milletin evlatlarıyız, mensuplarıyız. Hamdolsun ki, Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşmasını artıran, ekmeğini muhtaçlarla paylaşan alicenap bir milletin evlatlarıyız"
"Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor. Paylaşılan her bir lokma ile vicdanlarımız arınıyor. Ramazan'ın gelişiyle beraber milletimizin birliği, kardeşliği de güçleniyor"
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