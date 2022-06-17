Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik"

17.06.2022 12:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik" "Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu" "Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik"

"Şimdiye kadar ücretsiz olarak evlatlarımıza ulaştırılan toplam kitap sayısı 4 milyar adeti buldu"

"Artık yardımcı kaynaklar da bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor"

"Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

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Kırtasiyeciler yeni eğitim öğretim dönemi için endişeli Kırtasiyeciler yeni eğitim öğretim dönemi için endişeli
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetlerimiz döneminde hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik" - Son Dakika
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