Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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