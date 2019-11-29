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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri milletimize ve kültürümüze mal...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz"
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor