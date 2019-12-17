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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum."
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