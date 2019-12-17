Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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