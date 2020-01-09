Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenliğinin ve geleceğinin kendi sınırlarımızda değil, çok daha ötesinde başladığı gerçeğini anlayamayan kifayetsiz muhterislere en güzel cevabı milletimiz verecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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