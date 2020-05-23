Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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