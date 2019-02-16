Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Her Bir Şehrine, İlçesine ve Beldesine Gönülden Hizmet Edecek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye
'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA
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