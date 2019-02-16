Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Her Bir Şehrine, İlçesine ve Beldesine Gönülden Hizmet Edecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Her Bir Şehrine, İlçesine ve Beldesine Gönülden Hizmet Edecek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var. Çünkü biz bu koltuklara Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmenin aracı olarak bakıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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