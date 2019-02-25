Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin İçinden Geçtiği Şu Kritik Dönemde Her Şehrimizin Desteğini...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YOZGAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:31 Kaynak: AA
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