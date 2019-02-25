Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin İçinden Geçtiği Şu Kritik Dönemde Her Şehrimizin Desteğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin İçinden Geçtiği Şu Kritik Dönemde Her Şehrimizin Desteğini...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YOZGAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YOZGAT - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:31 Kaynak: AA

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