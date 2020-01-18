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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak."
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