Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak."

Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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