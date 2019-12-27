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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum."
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