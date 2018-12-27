Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Neresi Olursa Olsun, En Doğu En Batı En Kuzey En Güney, Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Neresi Olursa Olsun, En Doğu En Batı En Kuzey En Güney, Bu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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