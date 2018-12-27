Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin Neresi Olursa Olsun, En Doğu En Batı En Kuzey En Güney, Bu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA
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